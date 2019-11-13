Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прибыл на заседание КДК РФС по итогам 16-го тура чемпионата России. Сегодня комитет рассмотрит инцидент с участием белорусского специалиста в перерыве матча «Сочи» — ЦСКА (2:3).

В подтрибунном помещении Гончаренко в экспрессивной форме с употреблением ненормативной лексики предъявлял претензии главному арбитру матча, Станислава Васильева. Разговор главного тренера армейцев и судьи попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего встречу. (Иван Торопцев)

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