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Виктор Гончаренко: «Ностальгия по Уфе есть, но ЦСКА приезжает добиваться результата»

13:57
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил готовность команды к матчу 13-го тура чемпионата России против «Уфы».

— Конечно, вспоминается время проведенное в Уфе. Ностальгия есть, но мы приезжаем, чтобы играть и добиваться результата.

Перерыв на матчи сборных — всегда непростой момент. Чем больше у нас тренировок вместе, тем лучше. Если провели три тренировки, то это уже хорошее время. И все приехали в хорошем настроении.

Магнуссон и Мариу Фернандес? Если они в старте, то готовы играть. Медицинский штаб дал зеленый свет.

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