Виктор Гончаренко: «Ностальгия по Уфе есть, но ЦСКА приезжает добиваться результата»
13:57
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил готовность команды к матчу 13-го тура чемпионата России против «Уфы».
— Конечно, вспоминается время проведенное в Уфе. Ностальгия есть, но мы приезжаем, чтобы играть и добиваться результата.
Перерыв на матчи сборных — всегда непростой момент. Чем больше у нас тренировок вместе, тем лучше. Если провели три тренировки, то это уже хорошее время. И все приехали в хорошем настроении.
Магнуссон и Мариу Фернандес? Если они в старте, то готовы играть. Медицинский штаб дал зеленый свет.
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