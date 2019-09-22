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Виктор Гончаренко: «ЦСКА в одинаковом состоянии с «Краснодаром»

18:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» рассказал, в каком состоянии находится команда после поражения в матче группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца» (1:5).

— Иногда хорошо, когда после неприятного результата быстро следующий матч настает, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Это к лучшему. Думаю, мы в одинаковом состоянии с «Краснодаром». Так что это не скажется на игре.

Сигурдссон полностью готов. Важно, чтобы те сыграли, кто в старте.

У Карпова правильный характер. Давление и критика не имеет для него большого значения. Не думаю, что это скажется на нем. Тем более, он этого и не заслуживал.

ЦСКА — Краснодар

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