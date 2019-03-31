Виктор Гончаренко: "ЦСКА сам себя наказал"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура чемпионата России против "Уфы" назвал причины, по которым команда не смогла удержать победный счет 2:0. Оба мяча армейцы пропустили в концовке встречи – на 87-й и 90+4-й минутах.

– Тяжело принять такой результат, – сказал Гончаренко. – До счета 2:1 игра проходила под нашим полным контролем. Сложно сказать, что произошло в концовке. Наверное, мы сами себя наказали, сами соперника втянули в то, что произошло.

Не встает тот, кто не падает. Наверное, нужно пройти эту школу, быстрее совершать те ошибки, которые мы совершаем. И первый гол, и второй, когда мы могли держать мяч, – это нехватка какого-то опыта. (Андрей Михайлов, Евгений Белоусов)