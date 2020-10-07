Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что посещаемость футбольных матчей в Москве может сократиться до 10 процентов из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией.

— Эта зараза проникает во все сферы, не только в спорт. Сейчас даже в сборной Гильерме и наш спартаковец Джикия изолированы от команды. Это уже большое ЧП. Думаю, волна затронет весь октябрь и половину ноября. Надеюсь, потом пойдет спад заболеваемости. Деваться некуда, придется подстраиваться, — сказал Васильков «СЭ». — Пойти против не получится, так как огребешь. Каждый человек должен осознанно воспринимать угрозы этой болезни. Геройство здесь никакое не пройдет.

Что касается матча «Спартака» с «Зенитом», видимо, красно-белые хотели денег срубить побольше. А теперь им грозит закрытие арены на три месяца. Ничего не придумаешь, нужно подстраиваться под вирус. Если Роспотребнадзор что-то сказал, надо выполнять. Что-то выдумывать нельзя ни в коем случае, это очень опасный вирус. Спортсменам тоже надо подстраиваться, другого выхода нет.

Необходимо соблюдать все условия, укреплять иммунитет. Летом все расслабились, начали забывать про вирус. Все вернулись с отпусков, заехали в свои квартиры и пожалуйста! Профилактика — большое дело. Если будешь соблюдать все меры, включая ношение масок, дезинфекцию рук, то можно и не заболеть. К 2022 году должны справиться с этой инфекции. Сейчас уже заработал вакцина, я рекомендую прививаться, почему-то у нас к прививкам относятся странно. Это мы, пожилые, уже не можем, а остальным прививаться надо. Нам еще где-то полтора года где-то жить с этим вирусом.

Со спортом трудно. Надо изолировать команды. Если игрок вышел из команды, поехал домой, то за этим нужно строго следить. Надеюсь, работа в клубах проводится. (Сергей Федоров)