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Видео со сборов «Динамо»: Новиков представляет команде нового тренера

13:29
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К «Динамо», проводящему сбор в Турции, присоединился тренер по физподготовке Хосе «Пепе» Пастор Верчили.

Новичок &laquo;Динамо&raquo; Дмитрий Скопинцев (слева).Новички «Динамо» в Турции: один футболист и два тренера

41-летний испанский специалист, с которым в пятницу был подписан однолетний контракт, был представлен команде перед утренней тренировкой.

Ранее Верчили работал в БАТЭ и «Кубани» с Виктором Гончаренко, в «Рубине» и «Ростове» с Курбаном Бердыевым, а последним его клубом был «Леванте». (Константин Алексеев)

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