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Сегодня, 16:34

Вице-президент «Истиклола» подтвердил интерес «Ростова» и «Пари НН» к голкиперу Ятимову

Зарина Халимхонова
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Первый вице-президент таджикского «Истиклола» Мухсин Мухамадиев прокомментировал «СЭ» возможный трансфер голкипера столичного клуба Рустама Ятимова в «Ростов».

«Впереди паровоза бежать не нужно. Давайте подождем. Потому что всегда все меняется. Рано говорить о переходе Ятимова в «Ростов». Знаю, что идут разговоры. Помимо «Ростова» проявляли интерес и другие российские клубы. Самые активные среди них — «Ростов» и «Пари НН». Команда из Нижнего Новгорода проявляла интерес зимой этого и прошлого года», — сказал Мухамадиев «СЭ».

По информации «РБ Спорт», контракт с футболистом будет подписан сроком на пять лет. В сезоне-2023/2024 вратарь сыграл 7 матчей в матчей, в которые пропустил 4 гола. Три встречи голкипер отстоял «на ноль».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Оренбург – Спартак
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