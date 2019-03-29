Вход на матч с "Краснодаром" будет бесплатным для болельщиков "Анжи"

Пресс-служба "Анжи" сообщает, что вход на матч 21-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" для болельщиков махачкалинцев будет бесплатным.
- Раздача билетов начнется за полтора часа до начала игры возле кассы у гостевого сектора № 201 стадиона "Краснодар", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, что матч "Краснодар" – "Анжи" пройдет 31 марта. Начало – в 19:00.
Вход для болельщиков "Анжи" на матч #КраснодарАнжи будет бесплатным!– ФК "Анжи" (@fc_anji) 29 марта 2019 г.
Детали: https://t.co/NrmXbjS41p pic.twitter.com/4oTts1YC6e
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