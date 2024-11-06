Ветераны «Спартака» назвали Дасаева лучшим вратарем клуба в истории

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Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

В номинации «Лучший вратарь» победил Ринат Дасаев.

Полные результаты голосования авторитетного списка легенд красно-белых — на странице проекта.