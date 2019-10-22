Ветераны «Динамо» уступили ветеранам СССР в матче в честь 90-летия Яшина

В манеже ЦСКА состоялся матч в честь 90-летия прославленного советского вратаря Льва Яшина. В игре приняли участие ветераны «Динамо» и СССР, завершилась она победой советских футболистов со счетом 5:4.

За «Динамо» сыграли вратари Андрей Сметанин, Александр Уваров и Василий Фролов (внук Льва Яшина), а также полевые игроки Ансар Аюпов, Александр Бородюк, Дмитрий Булыкин, Сергей Гришин, Ролан Гусев, Денис Клюев, Игорь Колыванов, Эрик Корчагин, Виктор Лосев, Юрий Ментюков, Сергей Некрасов, Андрей Новгородов, Сергей Подпалый, Максим Ромащенко, Александр Смирнов. Главный тренер — Анатолий Бышовец.

В составе команды СССР вышли вратари Ринат Дасаев, Руслан Нигматуллин, Алексей Прудников и полевые игроки Нериюс Бараса, Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Эдуард Маркаров, Евгений Милешкин, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Егор Титов, Андрей Тихонов, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров, Александр Шмарко, Эрик Яхимович. Тренеры — Евгений Ловчев и Михаил Гершкович.