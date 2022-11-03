Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Аталанта» заинтересована в полузащитнике ЦСКА Бахтиере Зайнутдинове. Как сообщает журналист Никола Скира, армейцы требуют 5-6 миллионов евро.

«Я слежу за Зайнутдиновым, но недоволен его игрой. Он ненадежный в обороне, много делает штрафных, он очень опасный для своих ворот. Играет нечисто. В Италии в общем-то футбол не очень чистый, но там даже иногда судей на поле не замечаешь, какой-никакой присутствует «fair play» (честная игра). Он не для ЦСКА, армейцам нужно избавляться от Бахтиера, как сделали это в свое время с Ахметовым. Я говорил еще тогда, что от Ильзата нужно избавляться, что он балласт, могу сейчас такое же сказать по Зайнутдинову. Он игрок другого уровня, он собачка, которая может укусить и все испортить. 5-6 миллионов евро? Будет здорово, если пропадут», — сказал Пономарев «СЭ».

Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в 2020 году. Контракт 24-летнего футболиста Казахстана с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.