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Судейство

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ЭСК РФС признала ошибочным решение Шадыханова не назначать пенальти в ворота «Факела» в матче с «Ростовом»

Мария Гусева
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Павла Шадыханова не назначать пенальти в ворота «Факела» в матче с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Факел» №33 Ираклий Квеквескири в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №15 Данилой Глебовым совершил контакт с ногой соперника, который, по мнению большинства членов комиссии, расценивается как фол по неосторожности, принимая во внимание решения судьи, принятые ранее в подобных единоборствах по ходу матча, и исходя из последовательности этих решений. В связи с этим большинство членов комиссии считают, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также ЭСК посчитала правильным решение арбитра назначить 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 28-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Данила Прохин, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Факел» №7 Романом Акбашевым, совершил контакт с ногой соперника, который единогласно квалифицируется комиссией как подножка. По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде», — сообщается на сайте РФС.

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 29 баллами. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 очками.

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РПЛ
РФС
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Павел Шадыханов
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