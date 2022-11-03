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Гунько: «Идеи Гогниева несут большой риск для «Химок»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о результатах подмосковного клуба в текущем сезоне.

«Конечно, я слежу за «Химками». Недолго проработал в этой команде, но всегда слежу за ними, интересно, как работает с ней тот или иной тренер. Трудно сказать, сможет ли теперь Гогниев исправить ситуацию, но идеи, с которыми он пришел, интересные. Для задачи спасения команды они не работают. Идеи Гогниева несут большой риск. А когда команда считает каждое очко и будет считать в конце, цена каждого может оказаться очень высокой», — цитирует Metaratings Гунько.

46-летний специалист предположил, как «Химки» могут улучшить свое турнирное положение.

«Если Гогниев сможет на какое-то время поменять взгляд, прийти в раздевалку, сказать: «Ребят, с игрой вратаря на радиусе центрального круга закончим, с высокой игрой фланговых защитников подождем, надо набрать очки, а дальше потихонечку мои идеи будем реализовывать...» Если Гогниев сможет так сделать, то шансы будут. Потому что состав у команды неплохой, лучше, чем у «Факела» и «Торпедо», — добавил он.

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-esli-gogniev-na-kakoe-to-vremya-otkazhetsya-ot-svoikh-idey-shansy-spastis-u-khimok-budut-1402936/
Дмитрий Гунько
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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Локомотив

 14 1 3
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