Широков не считает «Спартак» фаворитом в матче против «Краснодара»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Я бы не сказал, что «Спартак» — фаворит. Другое дело, что у «Краснодара» отсутсвует много основных игроков. Спартаковцы предыдущие два матча играли супер. Может, «Краснодар» сейчас отойдет чуть-чуть назад и сосредоточится на обороне. Я не видел в предыдущих матчах, как «Спартак» взламывает оборону. В позиционной атаке как они были плохи, так и остались. Не думаю, что после победы в дерби что-то поменяется в составе. После того, как Николсон сделал хет-трик, в матче он должен быть», — сказал Широков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 13 марта 2022 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.

