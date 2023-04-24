Ветеран ЦСКА: «Карраскаль — дешевый пижон»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном отъезде полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля в Европу.

«Я в нем разочаровался. Начал агрессивно, повел за собой команду, самостоятельно действовал хорошо. А потом сник. Понял, что здесь халява, можно дурака валять, и перестал трудиться на футбольном поле. Не зря его посадили на лавку надолго и выпускают сейчас только на замену. Это ненадежный игрок. Он может одну игру выдать, а штуки три-четыре дурака валять и не сыграть ни черта. Обляков у нас трудится каждую игру. Это хорошее качество. А этот — дешевый пижон. Понял, что здесь его очень хорошо приняли, чуть ли не как Марадону, и возомнил себя чуть ли не спасителем отечества. Понял, что можно «сачкануть» и получать такие же деньги. Здесь нет штрафных санкций, как на Западе, в договорах не написано, что нужно определенное количество игр сыграть за основной состав. Я думаю, его можно смело отпускать в Европу. Наши ребята даже поинтереснее. Вот молодежь выпустили в матче с «Локомотивом». ЦСКА проиграл два очка, но есть перспективные ребята, только надо их смелее использовать. Будут впахивать, и с них можно потребовать. А с этого пижона ничего не потребуешь», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее турецкое издание Fotospor сообщило, что «Газпром» в рамках спонсорского соглашения хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в европейские клубы. Уехать в Европу таким образом в ближайшее время могут Малком, Вендел, Арсен Захарян и Карраскаль.

На счету 24-летнего Карраскаля 6 голов и 6 результативных передач в 29 матчах сезона.

(Валерия Яшвили)