Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:22

Ветеран ЦСКА: «Карраскаль — дешевый пижон»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном отъезде полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля в Европу.

«Я в нем разочаровался. Начал агрессивно, повел за собой команду, самостоятельно действовал хорошо. А потом сник. Понял, что здесь халява, можно дурака валять, и перестал трудиться на футбольном поле. Не зря его посадили на лавку надолго и выпускают сейчас только на замену. Это ненадежный игрок. Он может одну игру выдать, а штуки три-четыре дурака валять и не сыграть ни черта. Обляков у нас трудится каждую игру. Это хорошее качество. А этот — дешевый пижон. Понял, что здесь его очень хорошо приняли, чуть ли не как Марадону, и возомнил себя чуть ли не спасителем отечества. Понял, что можно «сачкануть» и получать такие же деньги. Здесь нет штрафных санкций, как на Западе, в договорах не написано, что нужно определенное количество игр сыграть за основной состав. Я думаю, его можно смело отпускать в Европу. Наши ребята даже поинтереснее. Вот молодежь выпустили в матче с «Локомотивом». ЦСКА проиграл два очка, но есть перспективные ребята, только надо их смелее использовать. Будут впахивать, и с них можно потребовать. А с этого пижона ничего не потребуешь», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее турецкое издание Fotospor сообщило, что «Газпром» в рамках спонсорского соглашения хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в европейские клубы. Уехать в Европу таким образом в ближайшее время могут Малком, Вендел, Арсен Захарян и Карраскаль.

На счету 24-летнего Карраскаля 6 голов и 6 результативных передач в 29 матчах сезона.

(Валерия Яшвили)

Владимир Пономарев (СССР)
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо устроил революцию в норвежских лыжах. Велосипедисты ему платят больше
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча
Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки гендиректора «Крыльев Советов»
Котов: «Очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос надо задать тому, кто это возглавляет»
Белоус уверен, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» не повлияет на судейство в РПЛ
Мостовой считает, что у «Спартака» будет небольшое преимущество в матче с «Краснодаром»
Кафанов оценил игру Лантратова в «Локомотиве»: «Илья хороший вратарь. Он и был кандидатом в сборную»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки гендиректора «Крыльев Советов»

«Спартак» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости