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Сегодня, 17:22

Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки гендиректора «Крыльев Советов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Дмитрий Азаров.
Фото ФК «Крылья Советов», «СЭ»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в комментарии для «СЭ» высказался о заявлении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об уходе из клуба в знак протеста против судейства матчей самарцев в РПЛ.

«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.

К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.

Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.

Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.

Как бы то ни было, мы, болельщики «Крыльев», любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации», — сказал Азаров «СЭ».

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. Он занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года.

 
Вадим Андреев. Андреев — об уходе из «Крыльев Советов»: «Я подаю в отставку в знак протеста против судейства в матчах лиги»

 

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1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
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 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
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Факел – Оренбург
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Локомотив

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