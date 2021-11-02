Ветеран ЦСКА — о возможной покупке «Спартака»: «Деньги шейхов — спасение. Хватит в говне ковыряться»
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку акций «Спартака» арабской компанией «City Football Group».
«Деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака». Хватит уже красно-белым в говне ковыряться. Сейчас деньги придут, купят 5-6 качественных легионеров и заживут себе замечательно. У красно-белых в каждой из линии никчемные игроки. Все хвалят Джикию, а за что? Его даже защитником назвать нельзя. Нападающих тоже нормальных нет, забивать голы некому. Максименко тоже надо убирать к чертям собачим! Конечно, деньги арабских шейхов необходимы, когда своих нормальных игроков совсем нет», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. Речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба.
По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Представители компании уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (игру они смотрели в компании гендира «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба.
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