Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку акций «Спартака» арабской компанией «City Football Group».

«Деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака». Хватит уже красно-белым в говне ковыряться. Сейчас деньги придут, купят 5-6 качественных легионеров и заживут себе замечательно. У красно-белых в каждой из линии никчемные игроки. Все хвалят Джикию, а за что? Его даже защитником назвать нельзя. Нападающих тоже нормальных нет, забивать голы некому. Максименко тоже надо убирать к чертям собачим! Конечно, деньги арабских шейхов необходимы, когда своих нормальных игроков совсем нет», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. Речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба.

По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Представители компании уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (игру они смотрели в компании гендира «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба.