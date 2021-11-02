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Ветеран ЦСКА — о возможной покупке «Спартака»: «Деньги шейхов — спасение. Хватит в говне ковыряться»

20:18
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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку акций «Спартака» арабской компанией «City Football Group».

«Деньги шейхов — спасение для утопающего «Спартака». Хватит уже красно-белым в говне ковыряться. Сейчас деньги придут, купят 5-6 качественных легионеров и заживут себе замечательно. У красно-белых в каждой из линии никчемные игроки. Все хвалят Джикию, а за что? Его даже защитником назвать нельзя. Нападающих тоже нормальных нет, забивать голы некому. Максименко тоже надо убирать к чертям собачим! Конечно, деньги арабских шейхов необходимы, когда своих нормальных игроков совсем нет», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. Речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба.

По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Представители компании уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (игру они смотрели в компании гендира «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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