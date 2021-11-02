Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал продление контракт с клубом, а также оценил будущий трансфер хавбека Даниила Хлусевича, который перейдет в стан красно-белых из тульского «Арсенала».

«Безусловно, я рад остаться в «Спартаке» еще минимум на пять лет. Это большая честь для меня. Попытаюсь оправдать доверие болельщиков, доверие руководства.

Хлусевич — хороший футболист, хороший парень. Приносит много пользы молодежной сборной России. Надеюсь, в «Спартаке» будет делать то же самое», — сказал Умяров в интервью клубному YouTube-каналу.

Недавно Умяров продлил контракт с красно-белыми. Теперь контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.