Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (0:2).

«Не помню, когда еще было такое массовое задержание, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Нужно было выборочно действовать. Там же есть видеокамеры, по которым тут же можно выявить зачинщиков. Зачем такие карательные меры принимать. Проблем бы никаких не было, если забрали бы только виновных. Нет, это не будет уроком для болельщиков. Это только озлобляет публику. Работать надо профессионально. Сейчас существуют современные методы для работы, которыми надо пользоваться. Это безобразие! Все происходит на глазах детей. Какое впечатление на них производит посещение стадиона? Там одна трибуна для болельщиков. Всех можно проследить. Вот это будет профессионально, а тут получилась массовая драка со стороны органов безопасности».

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.