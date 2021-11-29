Журова — о задержании фанатов ЦСКА: «Нужен Fan ID, чтобы таких происшествий не было»
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о задержании болельщиков ЦСКА после матча «Зенитом» (0:2).
«Фанаты ЦСКА пытались скрыть своих соратников, которые жгли файеры, поэтому полиция задержала всех! Если бы это произошло в Санкт-Петербурге, все бы решилось быстрее и не держали так долго болельщиков, потому что там уже были прецеденты. Не хочу оправдывать и тех, и других.
На Западе были такие же инциденты, это пришло к нам оттуда! Нужен Fan ID, чтобы таких происшествий не было. Нельзя, чтобы это повторилось в нашей стране в будущем. Фанатам нужно признаться, кто жег файеры. Из-за этих людей другие мерзли на холоде и не могли добраться до своего дома», — цитирует Журову «РБ Спорт».
Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-o-zaderzhanii-fanatov-tsska-e-to-prishlo-k-nam-iz-zapada-nam-nuzhen-fan-id/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю