Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о задержании болельщиков ЦСКА после матча «Зенитом» (0:2).

«Фанаты ЦСКА пытались скрыть своих соратников, которые жгли файеры, поэтому полиция задержала всех! Если бы это произошло в Санкт-Петербурге, все бы решилось быстрее и не держали так долго болельщиков, потому что там уже были прецеденты. Не хочу оправдывать и тех, и других.

На Западе были такие же инциденты, это пришло к нам оттуда! Нужен Fan ID, чтобы таких происшествий не было. Нельзя, чтобы это повторилось в нашей стране в будущем. Фанатам нужно признаться, кто жег файеры. Из-за этих людей другие мерзли на холоде и не могли добраться до своего дома», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.