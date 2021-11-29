После матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях
В МВД России 29 ноября сообщили, что после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях.
25 человек задержаны за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Из них 14 — за использование пиротехнических изделий. 23 — за распитие алкоголя в общественных местах, 2 -за мелкое хулиганство, 1 — за у клонение от исполнения административного наказания.
Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.
Ранее Юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА, задержанным после матча с «Зенитом».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1256637/2021-11-29/posle-matcha-tcska-zenit-sostavlen-51-administrativnyi-protokol
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю