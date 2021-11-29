Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

После матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях

11:32

В МВД России 29 ноября сообщили, что после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях.

25 человек задержаны за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Из них 14 — за использование пиротехнических изделий. 23 — за распитие алкоголя в общественных местах, 2 -за мелкое хулиганство, 1 — за у клонение от исполнения административного наказания.

Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.

Ранее Юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА, задержанным после матча с «Зенитом».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1256637/2021-11-29/posle-matcha-tcska-zenit-sostavlen-51-administrativnyi-protokol

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
10 историй певиц, которые сильно похудели
Зеленский озвучил планы на второй президентский срок
1
1