После матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях

В МВД России 29 ноября сообщили, что после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях.

25 человек задержаны за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Из них 14 — за использование пиротехнических изделий. 23 — за распитие алкоголя в общественных местах, 2 -за мелкое хулиганство, 1 — за у клонение от исполнения административного наказания.

Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке встречи.

Ранее Юрист рассказал, что грозит фанатам ЦСКА, задержанным после матча с «Зенитом».

