Ветеран ЦСКА назвал идиотом Дзюбу после появления новых интимных видео

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» появление новых интимных видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Ну и что. Черт с ним! Подумаешь, проблема какая. Пускай хоть задницу посылает своей девушке. Какая нам разница. Что об этом говорить. Идиот, вот и все», — сказал Пономарев «СЭ».

9 июня в Telegram-каналах получил распространение ряд интимных видео с 34-летним российским футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Ранее, осенью 2020 года, 34-летний форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера.