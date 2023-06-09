Булыкин: «В РПЛ «Зенит», даже наполовину ослабев, останется конкурентоспособным»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход из «Зенита» полузащитника Вендела.

«Уход любого ключевого игрока может что-то немного поменять в команде. Но в «Зените» собраны хорошие футболисты, и Вендела есть кем заменить. Поэтому я не думаю, что в игре питерцев произойдут серьезные изменения. Тем более, что они сейчас не выступают в еврокубках. А в РПЛ «Зенит», даже наполовину ослабев, останется конкурентоспособным», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

9 июня стало известно, что бразильский футболист находится в сфере интересов «Ромы».

Вендел перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2020 году. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи в 25 играх прошедшего чемпионата России.