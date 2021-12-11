Бывшая жена Мамаева Алана: «Думаю, его футбольная карьера уже закончена»

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в интервью «РБ Спорт» высказала мнение, что его футбольная карьера, скорее всего, закончена.

Мамаев покинет «Ростов» в конце года. Стороны решили не продолжать сотрудничество и не будут продлевать контракт. 33-летний хавбек приступил к поискам новой команды.

— Как думаете, Павел после ухода из «Ростова» найдет себе клуб? — вопрос Алане.

— Не знаю. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот.

Напомним, в октябре Мамаев был прооперирован в Финляндии. У хавбека «Ростова» была травма ахилла, которую он получил в августе этого года.

В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.