Бывшая жена Мамаева Алана: «Думаю, его футбольная карьера уже закончена»
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в интервью «РБ Спорт» высказала мнение, что его футбольная карьера, скорее всего, закончена.
Мамаев покинет «Ростов» в конце года. Стороны решили не продолжать сотрудничество и не будут продлевать контракт. 33-летний хавбек приступил к поискам новой команды.
— Как думаете, Павел после ухода из «Ростова» найдет себе клуб? — вопрос Алане.
— Не знаю. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот.
Напомним, в октябре Мамаев был прооперирован в Финляндии. У хавбека «Ростова» была травма ахилла, которую он получил в августе этого года.
В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshaya-zhena-mamaeva-futbol-naya-kar-era-pashi-zakonchena/
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