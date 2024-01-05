Вернется ли Вендел в «Зенит»? Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос «СЭ», вернется ли полузащитник Вендел в расположение «Зенита».

— Есть ли уверенность, что Вендел вернется вовремя из отпуска? Во всяком случае где-то неделю назад разговаривал с Александром Ивановичем Медведевым. И он мне сказал, что никаких предложений по Венделу нет. Но мы же помним и фразу Сергея Семака на пресс-конференции. Мол, никто не может гарантировать, что бразилец приедет на сборы в срок. Поживем — увидим. Однако «Зенит» не намерен с ним расставаться, — сказал Орлов «СЭ».