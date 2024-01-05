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В португальском «Фамаликане» отреагировали на слухи об интересе из РПЛ к Риччели

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель отдела коммуникаций «Фамаликана» Педро Са отреагировал на слухи об интересе к защитнику клуба Риччели.

«Я знаю, что на игрока претендуют несколько клубов из Бразилии, Турции и США. Не могу подтвердить наличие предложения из России, но думаю, там интерес к Риччели тоже есть. Возможен ли его трансфер в РПЛ? У нас нет необсуждаемых игроков, чей уход не рассматриваем, поэтому все возможно», — приводит слова Са Sport24.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Его контракт с «Фамаликаном» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609910-v-portugalskom-famalikane-otreagirovali-na-slukhi-ob-interese-iz-rpl-k-igroku-kluba
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15
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