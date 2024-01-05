Орлов: «Зачем «Зенит» берет молодого Педро, а не дает шанс россиянину? Мостовой и Круговой не убеждают»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что не понимает, почему некоторые специалисты критикуют «Зенит» за трансферную политику.
— Сейчас некоторые специалисты опять критикуют «Зенит» за трансферную политику. На днях увидел высказывание Петржелы, который не понимает, зачем клубу нужна академия, если он зовет к себе 17-летнего бразильского парня — Педро.
Ну вот смотрите. Питерский клуб, похоже, отказался от идеи приобретать футболиста, который приезжает сюда уже, что называется, доигрывать — на последний контракт. Последний такой пример — Маркизио. Теперь вектор иной. Тому же Нино — 26 лет. Думаю, это не последний его контракт.
Педро 5 февраля исполняется 18 лет. Если он быстро адаптируется, проявит себя на сборах, то сможет сыграть против московского «Спартака» в первом весеннем туре. Да, молод, да, есть риск. Но уж очень лестные отзывы о его игровых качествах. И Педро — это актив на будущее. А вспомните, в каком возрасте Месси был взят «Барселоной».
История с Малкомом тоже показательна. Он перешел в «Зенит» молодым. В итоге клуб продал его через несколько лет за 60 миллионов! Разве плохо? То есть питерцы преследуют две цели: усиливают состав и держат в голове возможность в будущем заработать на трансфере. Футбол — индустрия, никуда от этого не деться.
А что касается перспектив россиян, разве Круговому и Мостовому не дают шансов? Но они по большому счету в этом сезоне не убеждают. В ноябре «Зенит» проводил контрольный матч с «Нефтчи» (1:2). На мой взгляд, лучшим на поле был Барриос. Человек, который всем все доказал здесь. А где были россияне? Где их желание, стремление во что бы то ни стало пробиться в основу? Я этого не вижу. Клуб озадачен. Никто почему-то не прогрессирует... Что же делать? Значит, нужно подстегивать россиян созданием более серьезной конкурентной среды, — сказал Орлов «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5