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Орлов: «Зачем «Зенит» берет молодого Педро, а не дает шанс россиянину? Мостовой и Круговой не убеждают»

Орлов не понимает, почему критикуют «Зенит» за трансферную политику
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что не понимает, почему некоторые специалисты критикуют «Зенит» за трансферную политику.

— Сейчас некоторые специалисты опять критикуют «Зенит» за трансферную политику. На днях увидел высказывание Петржелы, который не понимает, зачем клубу нужна академия, если он зовет к себе 17-летнего бразильского парня — Педро.

Ну вот смотрите. Питерский клуб, похоже, отказался от идеи приобретать футболиста, который приезжает сюда уже, что называется, доигрывать — на последний контракт. Последний такой пример — Маркизио. Теперь вектор иной. Тому же Нино — 26 лет. Думаю, это не последний его контракт.

Педро 5 февраля исполняется 18 лет. Если он быстро адаптируется, проявит себя на сборах, то сможет сыграть против московского «Спартака» в первом весеннем туре. Да, молод, да, есть риск. Но уж очень лестные отзывы о его игровых качествах. И Педро — это актив на будущее. А вспомните, в каком возрасте Месси был взят «Барселоной».

История с Малкомом тоже показательна. Он перешел в «Зенит» молодым. В итоге клуб продал его через несколько лет за 60 миллионов! Разве плохо? То есть питерцы преследуют две цели: усиливают состав и держат в голове возможность в будущем заработать на трансфере. Футбол — индустрия, никуда от этого не деться.

А что касается перспектив россиян, разве Круговому и Мостовому не дают шансов? Но они по большому счету в этом сезоне не убеждают. В ноябре «Зенит» проводил контрольный матч с «Нефтчи» (1:2). На мой взгляд, лучшим на поле был Барриос. Человек, который всем все доказал здесь. А где были россияне? Где их желание, стремление во что бы то ни стало пробиться в основу? Я этого не вижу. Клуб озадачен. Никто почему-то не прогрессирует... Что же делать? Значит, нужно подстегивать россиян созданием более серьезной конкурентной среды, — сказал Орлов «СЭ».

Артур. «Зенит» опять критикуют за ставку на бразильцев? Разве Мостовому и Круговому не дают шансов?" Орлов — о Нино, Педро и Ахметове

ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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