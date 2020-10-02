«Венгер в России? Думаю, это возможно». Агент Варга прокомментировал возможность назначения французского специалиста в «Динамо»

Известный агент Шандор Варга, который явялется близким другом Арсена Венгера, в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможность назначения французского специалиста в московское «Динамо».

— Когда вы приезжали в Москву, часто видел вас на матчах «Динамо». Руководство этого клуба не консультировалось с вами по поводу Арсена Венгера?

— С «Динамо» я связан еще со времен Льва Яшина, я же дедушка, мне уже 65 лет (смеется). Очень обидно за этот клуб. В частности за то, что они вылетали в ФНЛ, была не очень хорошая ситуация... Хорошо, что наконец-то успешно построили стадион, хоть и спустя 12 лет.

Кстати, когда был матч Венгрия — Россия, президент РФС Александр Дюков спросил, за какой срок мы построили стадион имени Ференца Пушкаша, на котором проходила игра. За два года — бедная Венгрия, а богатая Россия — 12 лет (смеется).

Очень грустно то, что происходит. Мой первый путь, когда я приезжаю в Москву, — на могилу Яшина. Я дружу с Валентиной Тимофеевной. А моя супруга — москвичка, выросла в Петровском парке, и папа ее водил на «Динамо». Так что этот клуб для меня — святое, переживаю за него.

Обсуждали ли со мной Венгера? Понимаете, сейчас такая ситуация, в команде есть тренер, хоть и временно исполняющий обязанности. Ничего не могу говорить для прессы. На данный момент конкретного предложения нет. Но, если нужно будет, я с удовольствием им помогу.

— Раньше вы говорили, что Венгер готов ехать в Россию. А как сейчас?

— Да, несколько раз возникали варианты с тремя клубами. Ни для кого не секрет — это были «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Он всегда, без всяких сомнений, говорил: «Россия? Да, с удовольствием». Сейчас он не очень доволен тем, что происходит вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе, Он скучает по футболу. Поэтому я думаю, что это возможный вариант. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, Кирилл Новиков покинул должность главного тренера «Динамо» после поражения от «Химок» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Кульчий.