Вендел присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре 18 или 19 января

По информации «СЭ», полузащитник Вендел присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре 18 или 19 января.

В воскресенье «Зенит» провел первую тренировку в рамках сбора, бразилец не принимал в ней участия.

Планируется, что команда будет тренироваться в Катаре до 28 января.

«Зенит» в 17 турах РПЛ набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

В сезоне-2022/23 Вендел провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.