Вендел оценил успешный старт «Зенита» и назвал цели команды на сезон
Полузащитник «Зенита» Вендел оценил успешный старт «Зенита» в сезоне-2021/22.
«Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нем, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» — самый титулованный и известный клуб России. Конечно, были непростые матчи со сложными соперниками, когда подряд шли одна выездная игра за другой, но мы держали свой уровень и не опускали планку. Сейчас у нас четыре очка преимущества над вторым местом, позади хороший этап, но впереди — вся основная борьба. Цели на сезон неизменны — победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в Лиге чемпионов», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Вендела.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 9 матчах, команда еще ни разу не проигрывала в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. В Лиге чемпионов команда Сергея Семака занимает третье место в группе H с 3 очками в 2 матчах.
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