Вендел: «С первого дня в «Зените» чувствую себя, как дома»
Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, с кем из команды больше всего общается и поделился впечатлениями от команды.
«Чаще всего общаюсь с Малкомом и Клаудиньо, чуть реже с Дугласом и Барриосом. Собираемся вместе на ужин у кого-нибудь дома, играем в карты и настольные игры, например, в «Уно» или домино. У нас очень дружная компания и такие же прекрасные отношения со всеми остальными футболистами в команде. На тренировках постоянно общаемся и шутим.
Зима в России? Было непривычно, конечно, не буду врать! Я ведь до прошлого года и снега никогда в жизни не видел. Зато теперь уже куда лучше готов к предстоящим холодам, опыт есть. Вообще, это был отличный год, с первого же дня в «Зените» ощущение такое, что я дома. Очень надеюсь, что проведу в Петербурге еще много времени и принесу много пользы команде. И никакие морозы этому не помешают!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова Вендела.
Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года. В сезоне-2021/22 24-летний бразилец провел 12 матчей за команду во всех турнирах, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
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