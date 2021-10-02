Защитник «Рубина» Самошников получил травму в последнем матче перед играми сборной России
Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
На 23-й минуте встречи 23-летний россиянин получил повреждение после столкновения с защитником нижегородцев Алексеем Козловым. Медицинская бригада «Рубина» оказала помощь футболисту, он смог вернуться на поле, но на 28-й минуте показал, что больше не может продолжать игру. Леонид Слуцкий заменил Самошникова на полузащитника Хвичу Кварацхелию.
Отметим, что Самошников попал в состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
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