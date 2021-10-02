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Защитник «Рубина» Самошников получил травму в последнем матче перед играми сборной России

14:34
Илья Самошников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Самошников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

На 23-й минуте встречи 23-летний россиянин получил повреждение после столкновения с защитником нижегородцев Алексеем Козловым. Медицинская бригада «Рубина» оказала помощь футболисту, он смог вернуться на поле, но на 28-й минуте показал, что больше не может продолжать игру. Леонид Слуцкий заменил Самошникова на полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Отметим, что Самошников попал в состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Рубин — Нижний Новгород

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Иван Торопцев все материалы автора

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