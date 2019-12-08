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«Великолепная игра и заслуженная победа». «Ростов» — о матче со «Спартаком»

21:11
Эмоции «Ростова» после победы над «Спартаком». Фото twitter.com
Эмоции «Ростова» после победы над «Спартаком». Фото twitter.com
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«Ростов» в гостях одержал победу над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Пресс-служба желто-синих считает, что команда Валерия Карпина показала великолепную игру.

«Великолепная игра и заслуженная победа. Уходим на зимний перерыв в топ-3», — было написано в Twitter «Ростова».

Затем текст поста был изменен на: «Ростов» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19-м туре Премьер-лиги. Дубль в составе нашей команды оформил Бактиер Зайнутдинов, еще по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков".

«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 10-я строчка.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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