«Ростов» в гостях одержал победу над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Пресс-служба желто-синих считает, что команда Валерия Карпина показала великолепную игру.

«Великолепная игра и заслуженная победа. Уходим на зимний перерыв в топ-3», — было написано в Twitter «Ростова».

Затем текст поста был изменен на: «Ростов» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19-м туре Премьер-лиги. Дубль в составе нашей команды оформил Бактиер Зайнутдинов, еще по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков".

«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 10-я строчка.

«Ростов» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ ??



«Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19-м туре Премьер-лиги. Дубль в составе нашей команды оформил Бактиер Зайнутдинов, еще по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. pic.twitter.com/oQn4qDrYXx — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2019

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