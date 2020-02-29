Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука после матча 20-го тура Тиникофф-чемпионата России с «Зенитом» (0:0) прокомментировал итог встречи, а также высказался об уровне нападающего петербургского клуба Малкома.

— Насколько тяжелое у вас повреждение?

— Посмотрим завтра. В последней игре у меня была маленькая проблема с коленом. Но, думаю, через неделю будет нормально. Матч получился тяжелым, но ничья справедлива. Жалко, что в конце не забили, но будем работать дальше.

— Если «Локо» не выиграл, значит шансов на золото уже нет?

— Еще 30 очков в розыгрыше, так что посмотрим. Конечно, разница большая. Нам надо думать о нашей игре, а потом посмотрим. Фаворит на данный момент «Зенит», но мы постараемся дать бой до конца.

— Отсутствие Азмуна и Дзюбы в стартовом составе облегчило жизнь?

— Конечно. Это отличные игроки, сами опасные в «Зените». Хотя против Дриусси и Ерохина тоже пришлось непросто. Но полегче, чем без этих двух.

?— Малком — это космос?

— Нет. (Дмитрий Зимин)