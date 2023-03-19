Веденеев: «После паузы «Зенит» выглядит менее убедительно. И это очень странно»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре петербургского клуба перед матчем с ЦСКА в рамках 20-го тура чемпионата России.

«На сегодняшний день «Зенит» сильнее ЦСКА — там все-таки новый тренер и нестабильный состав, играют с ошибками в обороне. У меня нет никаких опасений. Думаю, что «Зенит» выиграет. Согласен, что после паузы «Зенит» выглядит менее убедительно. И это очень странно. Казалось бы: прошли сборы: был хороший перерыв, все отработали, живы-здоровы — и «Зенит» должен был «нестись на крыльях». Но что-то не задалось. Такое ощущение, будто физически команда просела. Я связываю это с отсутствием должной мотивации у иностранцев: отсутствие Лиги чемпионов и игр за сборную даром не прошло. Думаю, у многих это засело в голове и эмоциональный фон явно снижен. Конечно, они как профессионалы стараются, двигаются, но боевого духа в команде не видно», — приводит «Чемпионат» слова Веденеева.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.