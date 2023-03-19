«Химки» — «Ростов»: арбитр не вынес два предупреждения Ланговичу

На 54-й и 62-й минутах матча 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» (0:1) арбитр Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждения футболисту гостей Андрею Ланговичу.

В первом случае ростовчанин ударил Брайна Идову локтем в затылок. Во втором защитник сыграл грубо и безрассудно против Александра Руденко.