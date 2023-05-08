Веденеев: «По ходу сезона не было ни одного эпизода, когда чувствовалось напряжение за чемпионство»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги матча 26-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком» (3:2).

«Все предполагали, что чемпионство «Зенита» случится. Для фанатов это большой праздник. Для кого-то, может, теперь чемпионат закончился и неинтересен. Было понятно, что игроки «Зенита» сильнее. По ходу сезона не было ни одного эпизода, когда чувствовалось напряжение за чемпионство. Оно было лишь в прессе — журналистам нужно создать видимость интриги. Ни в одной команде не было такого положения, как в «Зените». Каждая команда решала свои локальные задачи. Были хорошие отрезки и у «Спартака», и у ЦСКА, но не было настолько стабильного хода», — приводит «Чемпионат» слова Веденеева.

После победы над красно-белыми «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.