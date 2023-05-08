Полузащитник «Спартака» Зобнин — о матче против «Зенита»: «Была крутая атмосфера»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об атмосфере на матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Была крутая атмосфера на матче. Непривычно уже действительно. Потому что отвыкли все от полных трибун. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах у нас была такая атмосфера», — приводит «Чемпионат» слова Зобнина.

После этого матча «Зенит досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).