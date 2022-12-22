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22 декабря, 23:28

Vecernje novosti: хорватский футболист «Зенита» Ловрен демонстрировал фашистское приветствие

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Деян Ловрен.
Фото AFP

Игроки сборной Хорватии Деян Ловрен и Марсело Брозович попали в скандал на родине.

Как информирует Vecernje novosti, во время частной вечеринки футболисты демонстрировали фашистское приветствие националистического движения Усташи и выкрикивали их лозунг-приветствие «За дом — готовы!».

По данным Alo.rs, во время прямой трансляции, которая шла в соцсетях из принадлежащего Брозовичу кафе, Ловрен подпевал песням Марка Перковича, которого не раз обвиняли в фашизме.

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Ловрен стал бронзовыми призерами чемпионата мира-2022 в составе сборной Хорватии. 33-летний футболист выступает за «Зенит» с 2020 года.

30-летний Брозович представляет итальянский «Интер».

Деян Ловрен
Марсело Брозович
Сборная Хорватии по футболу
13
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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