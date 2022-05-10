Вдова Льва Яшина умерла на 92-м году жизни

10 мая на 92-м году жизни скончалась супруга одного из лучших вратарей в истории мирового футбола Льва Яшина — Валентина Тимофеевна. Они были женаты с 1954 года.

Лев Иванович умер в 1990 году.

«СЭ» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентины Тимофеевны.