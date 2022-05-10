Голкипер «Динамо» выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Яшина

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук выразил соболезнования в связи со смертью вдовы легендарного вратаря Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

«В этот радостный для нас день такая трагичная новость...

Не стало нашей дорогой Валентины Тимофеевны Яшиной.

Валентина Тимофеевна поддерживала нас всегда: до конца своей жизни приходила на стадион, искренне болела за каждого из нас и непрестанно напоминала, что Лев Иванович всегда с нами.

В память о ней и о ее легендарном супруге мы должны прославлять имя «Динамо». Сегодня мы это сделали — будем стараться и дальше», — написал Лещук в Telegram.