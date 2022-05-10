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Сегодня, 23:25

Голкипер «Динамо» выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Яшина

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук выразил соболезнования в связи со смертью вдовы легендарного вратаря Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

«В этот радостный для нас день такая трагичная новость...

Не стало нашей дорогой Валентины Тимофеевны Яшиной.

Валентина Тимофеевна поддерживала нас всегда: до конца своей жизни приходила на стадион, искренне болела за каждого из нас и непрестанно напоминала, что Лев Иванович всегда с нами.

В память о ней и о ее легендарном супруге мы должны прославлять имя «Динамо». Сегодня мы это сделали — будем стараться и дальше», — написал Лещук в Telegram.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Вдова Льва Яшина умерла на 92-м году жизни

Московское «Динамо» отдало дань памяти вдове Льва Яшина
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 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
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11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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Уфа – Арсенал
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 - : -
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