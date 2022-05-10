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Агент Тюкавина считает, что футболист должен получать больше игрового времени в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов нападающего «Динамо» Константина Тюкавина высказался об игре футболиста в московском клубе.

«Я считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил 10 мячей в этом сезоне, включая Кубок России. Но, видимо, есть свои моменты. Может, есть определенные бонусы за игровое время, которые «Динамо» не хочет выплачивать, не знаю. Но это со стороны руководства глупо, потому что у игрока отношение к клубу вырабатывается такое же, как и клуба к игроку.

Самое главное — он всегда выходит с улыбкой, делает свою работу. Если посчитать игровое время и количество голов, то, наверное, у него один из лучших показателей. Если Агаларову постоянно доверяют, и футболист играет, конечно, будет больше моментов и больше голов. Но если сравнить, у Кости КПД выше многих за отведенное ему время на поле. Тут Костя выжимает максимум. Он будет ждать своего времени. Тому же Смолову 32 года, а Косте в июне только 20 исполнится, не надо тоже об этом забывать», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Он также отметил, что у Тюкавина достаточно времени, чтобы проявить себя.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией» (3:0) форвард вышел на замену Федора Смолова на 65-й минуте, заработал удаление для соперника и забил гол.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-tyukavin-zasluzhivaet-igrat-bolshe-esli-dinamo-ne-khochet-platit-bonusy-za-igrovoe-vremya-et-1263970/
ФК Динамо (Москва)
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