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«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком». Жиго — о матче с «Крыльями Советов»

19:49
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с сыном с игры.

«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком», — подписал фото Жиго со своим сыном.

В текущем сезоне 26-летний Жиго провел 20 матчей за красно-белых и забил четыре гола.

«Спартак» с 21 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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