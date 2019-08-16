Василий Столыпин: «В «Оренбурге» кредит к Федотову стопроцентный»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин после матча 6-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1) заявил «СЭ», что кредит доверия к главному тренеру команды Владимиру Федотову максимальный.

«Оренбург» имеет в активе два очка и занимает последнее, 16-е место в премьер-лиге.

— Довольны заработанным очком? — вопрос Столыпину.

— Ничьей недовольны. Должны были выигрывать. «Оренбург» заслуживал победы.

— К работе арбитра есть претензии? В частности, красную карточку получил помощник главного тренера Платон Захарчук.

— Что-то произошло на скамейке между боковым судьей и тренером вратарей. Я не мог слышать. Поэтому разобрать не смогу.

— Будете санкции к нему применять из-за пародии на арбитра?

— Будем разбираться, в том числе и с карточками. Чего сейчас говорить?

— Видите положительные сдвиги в игре команды?

— К нам приехал коллектив, в котором семь человек в «Зените» играли. «Сочи» приличная команда, пусть несыгранная, но мастера есть мастера. В начале первого тайма не очень получалась игра, но в конце все пошло нормально. Во второй половине матча у «Оренбурга» были хорошие моменты. К сожалению, получилось так, как получилось. Не повезло.

— Кредит доверия к Федотову большой?

— Мы с каждой игрой будем уменьшать и уменьшать что ли кредит (смеется)? У него стопроцентный кредит доверия. (Арман Мкртчян)