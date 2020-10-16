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Василий Березуцкий рассказал, за что его Газзаев оштрафовал на 50 тысяч долларов

19:09

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал, что при Валерии Газзаеве в армейском клубе были серьезные штрафы.

— При Газзаеве были премиальные — у меня такой зарплаты не было, — сказал Березуцкий. — Я даже в банк не звонил. Премиальные за игру перекрывали зарплату.

Один раз я опоздал на два дня на сборы, и получилось, что я заплатил порядка 50 тысяч долларов и 300 за «стол». У нас были большие премиальные, но и невероятно большие штрафы. Было, например: недобежал на дальнюю штангу — штраф 1000 долларов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=v7k5sINgkpo

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