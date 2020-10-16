Василий Березуцкий рассказал, за что его Газзаев оштрафовал на 50 тысяч долларов
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал, что при Валерии Газзаеве в армейском клубе были серьезные штрафы.
— При Газзаеве были премиальные — у меня такой зарплаты не было, — сказал Березуцкий. — Я даже в банк не звонил. Премиальные за игру перекрывали зарплату.
Один раз я опоздал на два дня на сборы, и получилось, что я заплатил порядка 50 тысяч долларов и 300 за «стол». У нас были большие премиальные, но и невероятно большие штрафы. Было, например: недобежал на дальнюю штангу — штраф 1000 долларов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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