Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно, мы хорошо понимаем друг друга»

Василий Березуцкий сказал, что работать с Алексеем Березуцким в ЦСКА не сложно

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о работе в штабе брата Алексея Березуцкого.

«Контракт я подписал быстро, а вот обсуждение с Алексеем Владимировичем по поводу распределения ролей в тренерском штабе заняло несколько дней. Вопрос действительно требовал серьезного обсуждения, мы заранее проговорили все аспекты, чтобы впоследствии эти вещи не отвлекали нас от работы. Важно было все решить до начала сборов.

Работать с братом совсем не сложно, поскольку мы хорошо понимаем друг друга. При этом нельзя сказать, что у нас одинаковые взгляды на футбол. Есть определенные моменты, на которые мы смотрим по-разному. На мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, это нам даже помогает", — приводит слова Василия Березуцкого сайт клуба.

В начале января 2022 года специалист вошел в тренерский штаб ЦСКА. Алексей был назначен главным тренером команды в июле 2021 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 21 матче. В воскресенье, 20 марта, армейцы сыграют дома с «Рубином».