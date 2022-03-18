Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:55

Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно, мы хорошо понимаем друг друга»

Василий Березуцкий сказал, что работать с Алексеем Березуцким в ЦСКА не сложно
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о работе в штабе брата Алексея Березуцкого.

«Контракт я подписал быстро, а вот обсуждение с Алексеем Владимировичем по поводу распределения ролей в тренерском штабе заняло несколько дней. Вопрос действительно требовал серьезного обсуждения, мы заранее проговорили все аспекты, чтобы впоследствии эти вещи не отвлекали нас от работы. Важно было все решить до начала сборов.

Работать с братом совсем не сложно, поскольку мы хорошо понимаем друг друга. При этом нельзя сказать, что у нас одинаковые взгляды на футбол. Есть определенные моменты, на которые мы смотрим по-разному. На мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, это нам даже помогает", — приводит слова Василия Березуцкого сайт клуба.

В начале января 2022 года специалист вошел в тренерский штаб ЦСКА. Алексей был назначен главным тренером команды в июле 2021 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 21 матче. В воскресенье, 20 марта, армейцы сыграют дома с «Рубином».

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vasiliy-berezutskiy-rabotat-s-bratom-sovsem-ne-slozhno/
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чечевица: польза и вред
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Канчельскис: «Если лидеры «Спартака» дадут слабину, «Нижний» может победить их»
«Мы поддерживаем Комппера». Леонченко — о доверии к тренеру «Локомотива»
«Пабло продали дороже, чем купили — это удачная сделка». Интервью гендиректора «Локомотива»
Ветеран ЦСКА считает «Спартак» фаворитом в матче с «Нижним Новгородом»
Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Агент Ваноли: «Паоло даже не думал об отъезде, он остается в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трахтенберг — о смерти Бахарева: «В его возрасте еще можно было в ФНЛ лучшим быть»

«Мы поддерживаем Комппера». Леонченко — о доверии к тренеру «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости