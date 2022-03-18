Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно, мы хорошо понимаем друг друга»
Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о работе в штабе брата Алексея Березуцкого.
«Контракт я подписал быстро, а вот обсуждение с Алексеем Владимировичем по поводу распределения ролей в тренерском штабе заняло несколько дней. Вопрос действительно требовал серьезного обсуждения, мы заранее проговорили все аспекты, чтобы впоследствии эти вещи не отвлекали нас от работы. Важно было все решить до начала сборов.
Работать с братом совсем не сложно, поскольку мы хорошо понимаем друг друга. При этом нельзя сказать, что у нас одинаковые взгляды на футбол. Есть определенные моменты, на которые мы смотрим по-разному. На мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, это нам даже помогает", — приводит слова Василия Березуцкого сайт клуба.
В начале января 2022 года специалист вошел в тренерский штаб ЦСКА. Алексей был назначен главным тренером команды в июле 2021 года.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 21 матче. В воскресенье, 20 марта, армейцы сыграют дома с «Рубином».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7