Василий Березуцкий — о Широкове: «Хотел так закончить: дать в торец судье и пойти спокойно»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» прокомментировал ситуацию с экс-партнером по команде Романом Широковым. В матче любительских команд Широков обматерил судью, а после получения красной карточки избил его. Березуцкому припомнили ногой удар по голове Алана Чочиева в 2011 году.
— Я тогда остановил ногу, но некрасиво было с моей стороны, — сказал Березуцкий. — Поэтому я, может, оказывался в примерно такой ситуации, как Рома Широков, но я к этому более или менее спокойно отнесся. Понятно, что это неправильно, что это некрасиво, что так поступать нельзя.
— Хотели хоть раз так? Судье?
— Я хотел так закончить! Подойти, дать в торец судье и пойти спокойно. Давайте только без обид, это шутка!
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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