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Василий Березуцкий — о Широкове: «Хотел так закончить: дать в торец судье и пойти спокойно»

16 октября 2020, 23:34
Алексей и Василий Березуцкие спорят с арбитром. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Алексей и Василий Березуцкие спорят с арбитром. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» прокомментировал ситуацию с экс-партнером по команде Романом Широковым. В матче любительских команд Широков обматерил судью, а после получения красной карточки избил его. Березуцкому припомнили ногой удар по голове Алана Чочиева в 2011 году.

— Я тогда остановил ногу, но некрасиво было с моей стороны, — сказал Березуцкий. — Поэтому я, может, оказывался в примерно такой ситуации, как Рома Широков, но я к этому более или менее спокойно отнесся. Понятно, что это неправильно, что это некрасиво, что так поступать нельзя.

— Хотели хоть раз так? Судье?

— Я хотел так закончить! Подойти, дать в торец судье и пойти спокойно. Давайте только без обид, это шутка!

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=v7k5sINgkpo

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