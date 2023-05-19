Василенко — о высказываниях Губерниева в адрес Гогниева: «Разочарован подобным словоблудием»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался о работе Спартака Гогниева в «Химках».

«Гогниев — это тренер с конкретной системой игры, которая работает. Но за три месяца выстроить все невозможно, нужно время. Я бы хотел поддержать Спартака Артуровича. На него свалилось чересчур много хейта. Меня поразило, что некоторые публичные личности так непозволительно выразились в адрес Гогниева, не зная его как человека и тренера. Я про Губерниева. Вроде бы публичный человек, журналист, мужчина и так низко, непрофессионально позволить себе высказываться. Но кто и что дало тебе право публично оскорблять человека, тренера? Давать оценку, не имея представления о профессии тренер? Про заправщиков что-то наговорил... бред какой-то. Разочарован подобным словоблудием», — приводит Sport24 слова Василенко.

Гогниев возглавил «Химки» в сентябре прошлого года, а в апреле 2023-го покинул подмосковную команду. Под его руководством «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и в 15 играх потерпели поражение.