Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о назначении Дэвида Эллерея советником генерального секретаря РФС.

Британский арбитр будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования ВАР в России нормам ФИФА.

— «Спартак» приветствует назначение Дэвида Эллерея на позицию советника по ВАР, — приводит слова Федуна официальный сайт клуба. — Этот опытный и авторитетный арбитр был одним из основателей системы видеопомощи судьям. Очевидно, что с его приходом компетенция наших арбитров будет расти, а ВАР станет настоящим ассистентом судей на поле, а не камнем преткновения. Очень надеюсь, что со временем судейство в России станет таким же высоким по уровню, как в АПЛ.