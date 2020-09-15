«ВАР станет ассистентом, а не камнем преткновения». Федун — о назначении Эллерея в РФС
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о назначении Дэвида Эллерея советником генерального секретаря РФС.
Британский арбитр будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования ВАР в России нормам ФИФА.
— «Спартак» приветствует назначение Дэвида Эллерея на позицию советника по ВАР, — приводит слова Федуна официальный сайт клуба. — Этот опытный и авторитетный арбитр был одним из основателей системы видеопомощи судьям. Очевидно, что с его приходом компетенция наших арбитров будет расти, а ВАР станет настоящим ассистентом судей на поле, а не камнем преткновения. Очень надеюсь, что со временем судейство в России станет таким же высоким по уровню, как в АПЛ.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-09-14-leonid_fedun_devid_ellerey_povysit_kompetentsiyu_rossiyskikh_arbitrov/