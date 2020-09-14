Бывший арбитр Дэвид Эллерей назначен советником генерального секретаря РФС
Бывший английский арбитр Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Дэвид Эллерей, бывший судья английской премьер-лиги и арбитр ФИФА, в настоящий момент занимает должность технического директора Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), председателя судейского комитета Федерации футбола Англии, председателя Совета профессионального судейства Бельгии и члена комиссии УЕФА по развитию судейства.
Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам (ВАР). На протяжении последних четырех лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению системы ВАР при проведении национальных соревнований.
В качестве независимого специального советника генерального секретаря РФС Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования ВАР в российском футболе, а также с практикой применения системы видеопомощи арбитрам по всему миру и, в частности в турнирах под эгидой УЕФА, включая финальную часть Евро-2020.
В заявлении говорится, что англичанин будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению ВАР в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи. Также он сохранит должности в других футбольных и судейских структурах.
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